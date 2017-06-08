Mercedes-Maybach привёз в РФ свой самый дорогой автомобиль за 28 млн рублей

В Россию привезли кабриолет Mercedes-Maybach S-Class, который является самой дорогой моделью немецкого бренда. Открытый автомобиль с индексом S65 оценили в 28 000 000 рублей, при этом тираж модели составил всего 300 единиц.В шоу-руме автосалона «Авилон» появился один экземпляр кабриолета Mercedes-Maybach S-Class. В моторном отсеке машины находится бензиновый двигатель V12 рабочим объёмом 6,0 литра, производительность которого достигает 630 лошадиных сил. С таким силовым агрегатом автомобиль тратит всего 4,1 секунды на разгон до 100 км/ч с места. Отметим, что кабриолет весит 2 300 килограммов.Российские продажи рестайлинговой версии седана Mercedes-Maybach S-Class начнутся уже в следующем месяце, стоимость новинки раскроют ближе к её выходу на рынок. Напомним, актуальная версия автомобиля доступна в РФ по цене от 8 700 000 до 14 300 000 рублей.Бренд Maybach был основан в 1909 году, а в 50-е годы он прекратил существование. В 2002 году руководство Mercedes-Benz возродило марку, однако спустя 10 лет от неё решили отказаться из-за низкого спроса. Относительно недавно Maybach вернулся на рынок в качестве суббренда, под которым выпустили удлинённые и «топовые» версии седанов Mercedes-Benz S-Сlass...