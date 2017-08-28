Mercedes-AMG выпустит «заряженное» купе GT Black Series

Подразделение Mercedes-AMG в 2020 году представит суперкар Mercedes-AMG в экстремальной версии GT Black Series в кузове купе. Ожидается, что модель получит 630-сильный мотор V8, продвинутую аэродинамику, а также ориентированное на трековое использование шасси.Тобиас Моерс, глава подразделения Mercedes-AMG, во время общения с журналистами британского автомобильного издания Autocar сообщил, что анонсированный в 2016 году суперкар Mercedes-AMG GT Black Series увидит свет в 2020 году. Господин Моерс Отметил, что модель получит под капот 4,0-литровый V8 с двумя турбинами, который способен генерировать 630 лошадиных сил.Стоит отметить, что в настоящее время самым мощным суперкаром линейки Mercedes-AMG GT является модель GT R, которая оснащается 577-сильным двигателем. Новый суперкар с приставкой Black Series смог бы составить конкуренцию Porsche 911 GT2 RS.Новый Mercedes-AMG GT Black Series получит перенастроенное и ориентированное на трек шасси, а также некоторые аэродинамические дополнения, которыми оснащается гоночный болид Mercedes-AMG GT4. Ожидается, что новинка лишится некоторых «удобств» в интерьере, но при этом снизит массу и получит защитный каркас...