В Омской области неожиданно подешевело дизельное топливо

В Омской области в преддверии президентских выборов подешевело дизельное топливо, в свою очередь цены на бензин пока остались на прежнем уровне. Об этом пишет ряд региональных изданий.В прошлом месяце в Омской области неожиданно снизились цены на солярку, правда, всего на десятую долю процента, так что не все автолюбители это заметили. В январе дизтопливо предлагалось по цене 41,22 рубля за один литр, а теперь оно стоит 40,8 рублей за литр. Отметим, что за последний год дизельное топливо стало дороже на 12%.Что касается бензина и газового моторного топлива, в этом месяце их стоимость не менялась. С февраля 2017 года по минувший месяц бензин АИ-92 прибавил в цене на 8%. В настоящее время такой тип горючего доступен в среднем за 36,93 рубля за литр.Кроме того, АИ-95, как и 98-й бензин, подорожал на 6,7%. Литр 95-го бензина на сегодняшний день обойдётся россиянам в 39,21 рубля, тогда как АИ 98 продают по цене 43,36 рубля за литр...