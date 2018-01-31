LADA Vesta в феврале уступила звание российского бестселлера KIA Rio

По итогам февраля седан KIA Rio стал самым популярным автомобилем на российском рынке, обойдя прежнего лидера в лице LADA Vesta. Об этом свидетельствуют статистические данные Ассоциации европейского бизнеса.В прошлом месяце статус бестселлера перешёл к корейскому KIA Rio, который приобрели 8 979 россиян. LADA Vesta, разошедшаяся тиражом в 8 456 машин, опустилась на второе место. В ТОП-3 попала LADA Granta, которая также некогда удерживала лидерство на российском рынке, с результатом в 6 681 проданный автомобиль.Четвёртую строчку занял кроссовер Hyundai Creta, на нём остановили выбор 5 937 автолюбителей. Благодаря 4 600 реализованным авто Hyundai Solaris разместился на пятой строчке. Аналогичное расположение моделей в рейтинге наблюдается по итогам двух месяцев 2018 года.Кроме того, в «десятку» самых продаваемых моделей в РФ вошли Volkswagen Polo (3 924 ед.), Renault Duster (3 659 ед.), LADA Largus (3 412 ед.), Skoda Rapid (2 821 ед.) и LADA 4x4 (2 678 ед.). В ТОП-10 в минувшем месяце не смог попасть хэтчбек LADA Xray из-за падения спроса...