Жителя Воронежа хотели развеселить, испортив ему автомобиль

На страницах автомобильных изданий и городских сообществ Воронежа появились фото, на которых можно увидеть автомобиль с нарисованной на капоте надписью «А ты че такой грустный?». Местные жители уверены, что вандализм – проделки местных детей.Согласно данным воронежских изданий, в одном из дворов жилого дома города сегодня, 13 марта, был совершен акт вандализма. Отмечается, что жертвой стал японский внедорожник Nissan Murano, на котором неизвестные разноцветными красками написали «А ты чё такой грустный?».Пользователи социальных сетей отметили, что, прочитав надпись на своей машине, владелец Nissan Murano вряд ли стал веселее. Некоторые горожане уверены, что такая проделка – дело рук местных детей, которые, по словам комментаторов, обнаглели.Вместе с тем воронежцы отметили, что надпись на японском кроссовере написана меловыми красками, поэтому смыть её будет довольно просто. Наряду с этим акт вандализма, причиняющий ущерб частному имуществу, сложно назвать безобидной шуткой...