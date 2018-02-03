Авто из США: будь в плюсе!

Наряду с другими предложениями по покупке машин, такой вариант имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Экономия средств. Приобретая автомобиль на американском аукционе, можно сэкономить порядка 30-40 процентов стоимости такой же машины на рынке Украины. Связано это с тем, что в штатах весьма слабо развит привычный для нас вторичный рынок авто, поскольку всевозможными государственными программами достаточно хорошо стимулируется покупка новых автомобилей из салонов.
Техническое состояние автомобиля очень часто может быть просто идеальным в сравнении с состоянием авто, которое эксплуатировалось на дорогах Украины, если говорить про год выпуска и пробег. Американцы могут позволить себе менять машины чаще. Имеют по несколько машин на одну семью, обслуживают авто более тщательно, не допуская пропусков в плане техосмотров. Да, и качество дорожного полотна и других факторов, которые влияют на амортизацию авто, несравнимы с украинскими.
К тому же, в США крайне редко владельцы занимаются мелким косметическим ремонтом авто. Если для наших водителей покраска или замена бампера еще не повод ехать в автосалон, то для американцев автомобиль с таким повреждением считается уже списанным со счетов. Ведь согласитесь, точечная покраска, замена или полировка отдельных кузовных элементов обходится, по сравнению с покупкой другого автомобиля, копейки, но на выходе мы получаем машину, стоимость которой на четверть ниже аналогичной в Украине. Более того, скручивание пробега, которое столь популярно среди украинских автовладельцев, практически исключено среди американцев. Поэтому вероятность купить авто с реальным пробегом почти стопроцентная.
Закоренелый миф о том, что на американских аукционах продается только то, что подлежит прямой утилизации, тешит только тех, кто в данном вопросе еще не разобрался. Покупка авто из США давно перестала быть чем-то особенным, и к данной услуге прибегает все большее число клиентов. Разумное желание не только сэкономить свои деньги, но и купить машину, которая по состоянию может быть близка к новой, увеличивает с каждым днем число довольных покупателей и укрепляет позиции, так называемого, “третьего рынка” авто в Украине. Самым важным вопросом в этом деле является выбор компании, которая предоставляет услуги по подбору, покупке и доставке авто из США...