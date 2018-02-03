| | Авто из США: будь в плюсе!
Экономика

Авто из США: будь в плюсе!

В современном мире автомобиль - не роскошь, а необходимость. Выбор настолько широк, что, порой, требуется достаточно долго времени, чтобы определиться с оптимальным вариантом. В последнее время все чаще жители Украины обращают свое внимание на авто из США.
Наряду с другими предложениями по покупке машин, такой вариант имеет ряд неоспоримых преимуществ:
Экономия средств. Приобретая автомобиль на американском аукционе, можно сэкономить порядка 30-40 процентов стоимости такой же машины на рынке Украины. Связано это с тем, что в штатах весьма слабо развит привычный для нас вторичный рынок авто, поскольку всевозможными государственными программами достаточно хорошо стимулируется покупка новых автомобилей из салонов.
Авто из США: будь в плюсе!

Техническое состояние автомобиля очень часто может быть просто идеальным в сравнении с состоянием авто, которое эксплуатировалось на дорогах Украины, если говорить про год выпуска и пробег. Американцы могут позволить себе менять машины чаще. Имеют по несколько машин на одну семью, обслуживают авто более тщательно, не допуская пропусков в плане техосмотров. Да, и качество дорожного полотна и других факторов, которые влияют на амортизацию авто, несравнимы с украинскими.
К тому же, в США крайне редко владельцы занимаются мелким косметическим ремонтом авто. Если для наших водителей покраска или замена бампера еще не повод ехать в автосалон, то для американцев автомобиль с таким повреждением считается уже списанным со счетов. Ведь согласитесь, точечная покраска, замена или полировка отдельных кузовных элементов обходится, по сравнению с покупкой другого автомобиля, копейки, но на выходе мы получаем машину, стоимость которой на четверть ниже аналогичной в Украине. Более того, скручивание пробега, которое столь популярно среди украинских автовладельцев, практически исключено среди американцев. Поэтому вероятность купить авто с реальным пробегом почти стопроцентная.
Закоренелый миф о том, что на американских аукционах продается только то, что подлежит прямой утилизации, тешит только тех, кто в данном вопросе еще не разобрался. Покупка авто из США давно перестала быть чем-то особенным, и к данной услуге прибегает все большее число клиентов. Разумное желание не только сэкономить свои деньги, но и купить машину, которая по состоянию может быть близка к новой, увеличивает с каждым днем число довольных покупателей и укрепляет позиции, так называемого, “третьего рынка” авто в Украине. Самым важным вопросом в этом деле является выбор компании, которая предоставляет услуги по подбору, покупке и доставке авто из США...

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