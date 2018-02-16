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Экономика

Компания Mercedes-Benz запатентовала названия для электрокаров

Немецкая компания Mercedes-Benz не отстаёт от конкурентов и готовится вывести на рынок линейку совершенно новых полностью электрических моделей. Американские СМИ сообщают, что немецкий бренд в Канаде зарегистрировал названия для будущих новинок.
Компания Mercedes-Benz запатентовала названия для электрокаров


Согласно данным автомобильного форума InsideEVs, журналисты из Канады обнаружили несколько недавно зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих компании Mercedes-Benz. Так, речь идёт о полностью электрических моделях Mercedes-Benz EQA и Mercedes-Benz EQB, которые имеют индексы 200, 250, 260, 300, 320, 350 и 360.
Эксперты уверены, что цифровой индекс будет обозначаться запас хода автомобиля, что выражается в милях. Так, модель Mercedes-Benz EQA 200 получит запас в 200 миль (320 километров), а для топового Mercedes-Benz EQA 360 будет доступно уже 360 миль (575 километров). Не исключено, что индексы обозначают мощность двигателя.
Стоит напомнить, что в первую очередь немецкий бренд планирует выпустить электрохэтчбек Mercedes-Benz EQA, за которым последует модель EQB, информации о которой пока нет. Стоит напомнить, что в Великобритании уже зарегистрированы модели EQA, EQC, EQE, EQG и EQS...

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