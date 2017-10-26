| | Опубликованы первые фото нового кроссовера Ford Kuga
Экономика

Опубликованы первые фото нового кроссовера Ford Kuga

Разработчики из американского бренда Ford вывели на тесты новый кроссовер Ford Escape, который в России реализуется под названием Ford Kuga. Новинка тестируется с совершенно новым для модели мотором, а также с увеличенным кузовом, что говорит о вероятности выпуска семиместной версии.
Опубликованы первые фото нового кроссовера Ford Kuga


На страницах портала motor1 опубликованы свежие шпионские фото нового кроссовера Ford Kuga 2020 модельного года, который тестируется с совершенно новым мотором, о чем свидетельствуют торчащие из-под капота тросы и наличие буксировочного крюка. Не исключено, что автомобиль получит гибридный агрегат.
Наиболее интересной особенностью нового Ford Kuga 2020 являются увеличенная задняя часть кузова, а также большой зазор в районе задних колес. Эксперты уверены, что новинка после смены поколения будет представлена в версии с тремя рядами сидений.
Опубликованы первые фото нового кроссовера Ford Kuga


Что касается внешности, то тут о новом Ford Kuga судить пока сложно. Автомобиль представляет собой тестовый мул, что предусматривает наличие кузова с актуальной версии автомобиля. Напомним, что в России Ford Kuga остается вторым по популярности автомобилем бренда, реализовавшись в 2017 году 12 954 раз при росте спроса на 54%...

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