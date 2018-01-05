Электрокар Peugeot iOn переделали в кухню на колёсах

В Словакии умелец родом из Новой Зеландии превратил свой электрический Peugeot iOn в передвижную кухню. Процесс переделки машины он заснял на видео, после чего разместил его на своём YouTube-канале Kiwi EV adventures.Владелец электромобиля Гевин установил в багажнике, объём которого не превышает 277 литров, плиту с газовым баллоном, холодильник, бак с водой, раковину, смеситель и мусорный контейнер. Всю «мебель» он изготовил из фанеры и плёнки «под дерево».Раковиной стала обычная миска, а вода поступает в смеситель благодаря моторчику от стеклоомывателя. Как отметил Гевин, труднее всего было разместить плиту, чтобы она располагалась достаточно далеко от легковоспламеняемых предметов.Напомним, компания Land Rover в прошлом году представила мобильную кухню на основе модели Discovery, разработанную специально для ведущего кулинарных шоу и повара Джейми Оливера. Автомобиль оборудовали не только плитой, но и выдвижным столом, мультиваркой, грилем, спагетницей и многим другим.Помимо этого, Mercedes-Benz выпускал автомобиль с газовой плитой, душевой кабиной и выдвижным туалетом. Речь идёт о спецсерии пикапа X-Class, которая предназначена для любителей кэмпинга...