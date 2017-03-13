Арнольд Шварценеггер сравнил ДВС с никотиновой зависимостью

Арнольд Шварценеггер во время общения с журналистами выразил уверенность в том, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания вредны точно также, как и курение. Бывший губернатор Калифорнии уверен, что нефтяные компании, как и производители сигарет, десятилетиями знали о вреде их товара, публично отрицая все обвинения, и не пытаясь оградить людей от риска.
Господин Шварценеггер отметил, что он хочет выступить с инициативой, которая заставит нефтяные компании и заправки размещать предупреждающие ярлыки, как это делается на пачках сигарет. Актер уверен, что люди должны быть осведомлены о риске, а сама инициатива уже рассматривается с частными юристами.
Американский актер является ярым борцом за чистоту окружающей среды. Шварценеггер владеет Mercedes-Benz G-Class и Hummer H1, но данные модели переоборудованы для использования электрических моторов...