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Экономика

Арнольд Шварценеггер сравнил ДВС с никотиновой зависимостью

Легендарный американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер уверен в том, что нефтяная промышленность убивает людей также, как и табачные компании. Актер отметил, что продавцам автомобилей с двигателями внутреннего сгорания следует предупреждать людей наклейками о вреде здоровью, которые знакомы по этикеткам для сигарет.
Арнольд Шварценеггер сравнил ДВС с никотиновой зависимостью


Арнольд Шварценеггер во время общения с журналистами выразил уверенность в том, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания вредны точно также, как и курение. Бывший губернатор Калифорнии уверен, что нефтяные компании, как и производители сигарет, десятилетиями знали о вреде их товара, публично отрицая все обвинения, и не пытаясь оградить людей от риска.
Господин Шварценеггер отметил, что он хочет выступить с инициативой, которая заставит нефтяные компании и заправки размещать предупреждающие ярлыки, как это делается на пачках сигарет. Актер уверен, что люди должны быть осведомлены о риске, а сама инициатива уже рассматривается с частными юристами.
Американский актер является ярым борцом за чистоту окружающей среды. Шварценеггер владеет Mercedes-Benz G-Class и Hummer H1, но данные модели переоборудованы для использования электрических моторов...

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