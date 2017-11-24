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Известная украинская ведущая умилила поклонников весенним фото

Известная украинская ведущая умилила поклонников весенним фото
Женщина появилась в легчайшем платье.

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала нежное фото в весеннем платье.

Волшебную фотографию звезда разместила на странице в Instagram. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.

Позирует Катя Осадчая в ботаническом саду в Киеве. Ведущая стоит на небольшом мосту, легко опираясь на перила.

Ведущая надела для фотосессии нежное платье-миди с ярким цветочным принтом. На снимке видно, что платье имеет небольшой шлейф, который добавляет изысканности наряду. Стильный образ Катя Осадчая дополнила традиционным головным убором.

Лето в Киеве,
— лаконично подписала снимок ведущая.

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Сторонники были в восторге от женственного и стильного образа Кати Осадчей. "Ох, какое платье!", "Волшебная", "Цветочная фея", "Девушка-весна" — не сдерживали восторга пользователи социальной сети...

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