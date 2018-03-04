Виктория Бэкхем поразила общество пуританским макси

Дизайнер после недавней травмы ноги уже позволяет себе носить обувь на высоких каблуках.
Викторию Бекхэм подловили папарацци на улицах Парижа. Дизайнер направлялась куда-то по своим делам. Выглядела она, как всегда, стильно. На ней было экстравагантное платье макси горчичного цвета, черные сапоги на высоком каблуке и солнцезащитные очки.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на ТСН.
Под рукой Викки несла небольшую оливковую сумочку, а в ее ушах были лаконичные зеленые серьги. Волосы Бекхэм собрала в элегантную прическу.
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Позже ее запечатлели на вокзале, на станции Гар дю Нор.
Напомним, недавно Виктория ходила на костылях и в специальном фиксирующем сапоге, так как травмировала ногу. Говорят, она неудачно упала, когда каталась на лыжах...