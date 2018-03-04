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Евровидение-2018: букмекеры назвали победителя конкурса

Евровидение-2018: букмекеры назвали победителя конкурса
Украинский артист будет выступать во втором полуфинале, который состоится 10 мая.

В этом году нашу страну на "Евровидении" представит MELOVIN (Костя Бочаров) с песней "Under The Ladder". По прогнозам букмекеров, он займет 22 место, о чем свидетельствует таблица, опубликованная на сайте конкурса.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на glavnoe.ua.

Песня, с которой выступит MELOVIN, рассказывает о поражениях, которые через разные события приводят людей к успеху.

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При этом украинскому певцу Никите Алексееву (ALEKSEEV), который будет представлять Беларусь, прогнозируют 15 место.

Первое место уверенно занимает представительница Израиля...

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