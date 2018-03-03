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Шоу-Биз и культура

Молодая украинская певица выходит замуж

Молодая украинская певица выходит замуж
Артистка приоткрыла завесу своего бракосочетания.

Молодая украинская певица Marietta Ways, известная по песням «Мамо», «Не відпускаю», «Прощавай», выходит замуж.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на rbc.ua.

В преддверии важного события артистка запустила«Блог невесты», в котором будет рассказывать о самых интересных этапах подготовки свадьбы.
Помимо выбора подвенечного наряда, выбора ресторана Marietta на собственном примере покажет, как провести праздник на высоком уровне, но при этом сэкономить. Певица намекнула, что ее свадьба станет настоящим реалити-шоу и будет проходить в прямом эфире, за кадром не останутся даже самые мелкие подробности.
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«Думаю, это будет одно из ярких событий года. Мы хотим создать нашу семью 8.08.2018 – в этом году ровно 8 лет наших отношений с моим молодым человеком» – рассказывает Marietta...

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