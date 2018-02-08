Санта Димопулос восхитила фото в ярком купальнике

В Инстаграме Санта Димопулос поделилась очередным пляжным фото, на котором она запечатлена в желтом сдельном купальнике и солнцезащитных очах на берегу моря.Подписала Санта пляжный снимок словами благодарности: "Как-то я упустила момент Нас уже полмиллиона, дорогие! Спасибо вам! Люблю и ценю каждого!".Желтый купальник и необыкновенный загар Санты был оценен инстаграм-пользователями более 13 тысяч раз буквально за несколько часов после того, как певица поделилась этой фотографией....