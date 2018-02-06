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Шоу-Биз и культура

Настя Каменских примерила на себя роль вратаря

Настя Каменских примерила на себя роль вратаря
Непривычный образ певицы одобрили ее фанаты.

Настя Каменских продолжает интриговать публику перед премьерой своего нового клипа на песню "Дай мне" и выставлять в Инстаграм яркие кадры со съемок.

На этот раз Настя показала, как она примерила на себя роль вратаря в новой видео-работе. На фото Каменских запечатлена в белой футболке и красных спортивных штанах.

Певица выставила напоказ свой плоский животик и заодно развенчала слухи о том, что ждет ребенка.

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За час в Инстаграме новое фото Насти Каменских оценили 35 с лишним тысяч человек, а это говорит о всеобщем восторге.

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