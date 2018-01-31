Слава Каминская сильно изменилась

"Рыженькая" из группы "НеАнгелы" ни разу кардинально не экспериментировала со своей внешностью. Но сегдня она показала, что может выглядеть совершенно иначе, чем восхитила своих фолловеров.Слава Каминская выложила в Инстаграм свежее селфи, на котором она запечатлена с белокурыми волнистыми волосами. Подписала певица этот кадр так: "Я стала похожа на свою маму :)".Фолловеры Славы не поскупились на комплименты и отметили, что ее новая прическа - просто отпад. Не прошло и часа после публикации свежего селфи с новым цветом волос и непривычной укладкой, как уже почти 14 тысяч инстаграм-пользователей успели поставить лайки....