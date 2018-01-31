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Шоу-Биз и культура

Слава Каминская сильно изменилась

Слава Каминская сильно изменилась
Певица стала практически блондинкой и похвасталась новой прической в Инстаграме.

"Рыженькая" из группы "НеАнгелы" ни разу кардинально не экспериментировала со своей внешностью. Но сегдня она показала, что может выглядеть совершенно иначе, чем восхитила своих фолловеров.

Слава Каминская выложила в Инстаграм свежее селфи, на котором она запечатлена с белокурыми волнистыми волосами. Подписала певица этот кадр так: "Я стала похожа на свою маму :)".

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Фолловеры Славы не поскупились на комплименты и отметили, что ее новая прическа - просто отпад. Не прошло и часа после публикации свежего селфи с новым цветом волос и непривычной укладкой, как уже почти 14 тысяч инстаграм-пользователей успели поставить лайки.

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