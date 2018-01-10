Алан Бадоев похвастался ухоженными усами

Алан Бадоев порадовал подписчиц в Инстаграме свежей фоткой, на которой продемонстрировал свои усы.Подписал режиссер свой новый портрет так:"Папе посвящается))))! Помню спросил у папы, как то ,собираясь в школу, почему бы ему не сбрить усыНа что он абсолютно серьезно ответил:- Меня перестанут бояться и догадаются ,что я добрый.Каждый выбирает своё лицо сам, как маску война, любовника, друга Вот только, папины усы меня никогда не пугали, в них всегда было и есть много добра ,а ещё они смешно щекотали лицо при поцелуях, которых в моем детстве было очень много.Люблю.".В комментариях Алана искупали в комплиментах и отметили, что ухоженные усы ему очень идут.Стиль, орфография и пунктуация Алана Бадоева сохранены...