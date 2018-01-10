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Шоу-Биз и культура

Алан Бадоев похвастался ухоженными усами

Алан Бадоев похвастался ухоженными усами
Украинский клипмейкер показал свое лицо крупным планом.

Алан Бадоев порадовал подписчиц в Инстаграме свежей фоткой, на которой продемонстрировал свои усы.
Подписал режиссер свой новый портрет так:
"Папе посвящается))))! Помню спросил у папы, как то ,собираясь в школу, почему бы ему не сбрить усы
На что он абсолютно серьезно ответил:
- Меня перестанут бояться и догадаются ,что я добрый.

Каждый выбирает своё лицо сам, как маску война, любовника, друга Вот только, папины усы меня никогда не пугали, в них всегда было и есть много добра ,а ещё они смешно щекотали лицо при поцелуях, которых в моем детстве было очень много.
Люблю.".

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В комментариях Алана искупали в комплиментах и отметили, что ухоженные усы ему очень идут.

Алан Бадоев похвастался ухоженными усами


Стиль, орфография и пунктуация Алана Бадоева сохранены...

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