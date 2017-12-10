Полиция предупреждает харьковчан о мошенниках

Харьковская полиция предостерегает граждан о том, что в области орудуют мошенники.Злоумышленники используют различные средства воздействия, чтобы завладеть деньгами жертв. Например, мошенники звонят людям и заявляют о том, что их родственники попали в неприятную ситуацию. Далее представляются сотрудниками правоохранительных органов и вымогают деньги, грозя открытием уголовного производства.Чтобы не попасть на крючок преступников, в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области рекомендуют: «Задайте незнакомцу несколько прямых вопросов. Они должны быть такими, ответы на которые знаете только вы и ваш родственник. Также для проверки вы можете попросить описать свой внешний вид.Если на улице к вам подошел подозрительный человек или представился сотрудником правоохранительных органов, спросите в каком подразделении или отделе полиции работает гражданин, проверьте удостоверение.Если к вам домой пришел неизвестный, представился работником социальной службы и предложил обменять старые денежные купюры на новые, ни в коем случае не передавайте деньги этому человеку. Проверьте его удостоверение и откажитесь от предложения, а для обмена старых купюр на новые обратитесь в банковское учреждение.Ни в коем случае не говорите о наличии у вас денег и не передавайте средства неизвестным лицам, с которыми вы только познакомились на улице. Не переводите средства на чужие счета, не называйте свой адрес, куда могут приехать сомнительные люди, чтобы забрать деньги. Помните, что злоумышленники пользуются вашим растерянным эмоциональным состоянием исключительно в собственных целях», – отмечают в полиции...