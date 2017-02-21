| | Обнаружена связь между температурой тела и ожирением - Русская планета
Социум

Обнаружена связь между температурой тела и ожирением - Русская планета

Одной из причин появления лишнего веса может быть нарушением работы генов, управляющих температурой тела. К такому выводу пришли испанские ученые из университета Сантьяго-де-Компостеа, проведя эксперимент с участием лабораторных грызунов. В частности они удалили у мышей ген TRPM8, который отвечает за реакцию на холод. Вместо ожидаемой потери чувствительности к холоду и перегреву при высоких температурах, грызуны стали испытывать при низких температурах бессонницу и пытались ее заесть, совершая гораздо больше обычного подходов к кормушкам. При том организм грызунов использовал для разогрева питательные вещества, попадавшие в кровь вскоре после кормления, и практически никак не задействовал имеющиеся жировые запасы. В результате подопытные животные начали набирать вес. Причем, это произошло не сразу, а по прошествии примерно 23 недель с момента начала эксперимента. По человеческим меркам это соответствует позднему подростковому периоду. Ученые полагают, что подобное может происходить и с людьми, поскольку у нас и у грызунов гены и рецепторы, ответственные за распознавание холода и реакцию на него, устроены примерно одинаково, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ...

Еще по теме

Ученые: У мышей есть способность к медитации

Ученые: У мышей есть способность к медитации

21-02-2017, 12:28
Читать
Ученые доказали вред сахарозаменителя

Ученые доказали вред сахарозаменителя

1-12-2016, 13:15
Читать
Ученые: Аутизм связан с нарушением чувствительности кожи

Ученые: Аутизм связан с нарушением чувствительности кожи

12-06-2016, 08:31
Читать
Ученые: быстро похудеть помогут микробы и холод

Ученые: быстро похудеть помогут микробы и холод

7-12-2015, 21:39
Читать
Холод и микробы избавят человека от лишних килограммов

Холод и микробы избавят человека от лишних килограммов

4-12-2015, 22:08
Читать
Ученые: Похудеть быстро помогут холод и микробы

Ученые: Похудеть быстро помогут холод и микробы

4-12-2015, 20:33
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail