| | В Белоруссии продают уникальный Chrysler из кортежа Лукашенко
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В Белоруссии продают уникальный Chrysler из кортежа Лукашенко

В Белоруссии продают уникальный Chrysler из кортежа Лукашенко
Полицейская машина продаётся вместе с мигалками.

МВД Беларуси выставило на продажу универсал Chrysler 300C Touring с милицейскими ливреями и спецсигналами. У автомобиля – “высокое” прошлое. Это один из немногих Крайслеров из кортежа президента страны Александра Лукашенко и других высокопоставленных лиц Беларуси, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на АвтоЦентр.

На особом балансе машина находилось свыше 10 лет. Универсал был выпущен в 2006 году, произвело его австрийское предприятие Magna-Steyr. Изначально эта была самый обычный Крайслер – в спецавтомобиль ее превратили уже беларусы. В настоящий момент пробег особого “сарая” составляет 199 тыс. км, при этом степень изношенности авто оценена в 78%.

Под капотом модели – 5,7-литровый V8 HEMI на 340 л.с., состыкованный с 5-ступенчатым автоматом и полным приводом.

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Цена Chrysler 300C Touring – 8,1 тыс. долларов. С одной стороны, довольно дорого, если учитывать состояние авто, но с другой – вполне адекватная сумма, если говорить об эксклюзивности.

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