| | Ничего нового: Renault рассекретил платформу нового кроссовера
Авто

Ничего нового: Renault рассекретил платформу нового кроссовера

Ничего нового: Renault рассекретил платформу нового кроссовера
Компания решила не экспериментировать, а держаться старой платформы.

О том, что Renault выпустит новый кроссовер, сообщалось еще в прошлом году, но какой-либо информации об этой модели не раскрывали. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на avtodream.

На днях на международном Женевском автосалоне рассказали про новый кроссовер, который будет предлагаться на некоторых рынках.

Представители компании рассказали, что кроссовер будет создан на базе платформы B0, а она лежит в основе Duster. При этом модель получит купеобразный кузов и станет более престижной в сравнении с Kaptur и Duster.

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По своим размерам новый купеобразный «паркетник» от Renault станет немного больше чем Kaptur. Также было сказано, что новой модели уже подобрали имя, но оно пока держится в секрете...

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