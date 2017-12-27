| | Volkswagen прекратит делать моторы для Формулы 3
Авто

Volkswagen прекратит делать моторы для Формулы 3

Volkswagen прекратит делать моторы для Формулы 3
Немцы решили свернуть программу.

Немецкая компания не планирует становиться поставщиком для новой серии, которая с 2018 года займет место нынешней GP3.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на motorsport.com.

Двигатели VW используются в европейской Формуле 3 с 2007 года, принеся за это время чемпионские титулы Эдоардо Мортаре в 2010-м и Ландо Норрису в 2017-м. Даниэль Тиктум прошлой осенью выиграл Гран При Макао, используя мотор этой же марки.
Однако в связи с грядущей реорганизацией категории немцы решили свернуть программу, сконцентрировавшись на сериях, где у них есть собственная машина. Сейчас это Golf GTI TCR для «кузовного» Кубка мира и Polo GTI R5 для ралли.

Глава Volkswagen Motorsport Свен Смеетс так прокомментировал это решение: «Более трех десятилетий команды и пилоты добивались больших успехов в споре с командами других производителей, и мы очень им за это благодарны.
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Мы продожим поддерживать своих клиентов, чтобы сделать сезон-2018 успешным в европейском чемпионате Ф3 и на Кубке мира в Макао»...

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