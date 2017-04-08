Швейцария планирует усилить контроль беспилотников

В Швейцарии начнет функционировать служба, которая выделит для беспилотников воздушное пространство. Специальная система будет отслеживать и регистрировать дроны и их владельцев, чтобы сделать воздушное пространство максимально безопасным.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Технот.
Учитывая то, что количество коптеров постоянно растет, возникает необходимость в четком регулировании их использования. К созданию системы по отслеживанию дронов в Швейцарии уже присоединились Skyguide, компания по разработке навигационных приборов и AirMap, один из ведущих производителей платформ управления для беспилотников.
Такая инициатива в Швейцарии – часть более масштабной европейской программы U-Space, цель которой – создать безопасное пространство для эффективного функционирования беспилотников. Услуги U-Space включают: регистрацию беспилотников, присвоение им номерного знака и четкое определение территорий, где дроны могут летать беспрепятственно.
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В ведомствах планируют осуществить полноценное внедрение программ U-Space в течение 2018 и 2021 гг. В перспективе должны создаться четкие правила разрешения конфликтных или чрезвычайных ситуаций, возникающих между владельцами дронов...