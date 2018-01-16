Авто-Airbnb: автомобильный концерн запустит масштабный сервис аренды

Концерн General Motors планирует в тестовом режиме запустить сервис, который позволит автовладельцам сдавать в аренду собственные машины. Услуга заработает на платформе принадлежащего концерну каршерингового провайдера Maven. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на auto.rambler.ru.
Пилотная программа заработает летом текущего года. Предполагается, что в случае успеха она станет одним из этапов трансформации GM из автопроизводителя в провайдера услуг. Получив доступ к частным автомобилям, Maven, работающий с Uber, Lyft и курьерскими службами, сможет увеличить свой парк без привлечения дополнительных средств от материнской компании.
При этом GM не единственный производитель, рассматривающий перспективы развития P2P-бизнеса. Так, в сентябре прошлого года концерн Daimler AG возглавил раунд инвестиций, в ходе которого стартап Turo, предлагающий в аренду частные автомобили, привлек 92 миллиона долларов. Инвестором конкурента Turo — Getaround — выступила Toyota.
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Помимо каршеринговых и p2p-сервисов, General Motors рассматривает возможность запуска беспилотных такси. В середине января текущего года компания представила автономное ТС Cruise AV на базе Chevrolet Bolt. Автомобиль без руля и педалей оснащен пятью лазерными дальномерами (LiDAR), 16 камерами и 21 радаром...