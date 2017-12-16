В Крыму отложили проект по опреснению морской воды

В Крыму из-за недостатка электроэнергии в регионе решили отложить опреснение морской воды.Руководство Крыма отказалось от реализации проекта по опреснению морской воды, так как установки для его реализации потребляют слишком большое количество электроэнергии. Вадим Никаноров, и.о. руководителя Федерального агентства водных ресурсов, сегодня на видеоконференции в Симферополе сообщил, что существующий недостаток электроэнергии в Крыму не позволяет решать проблемы с водой.Он сообщил, что при рассмотрении сводки по наполнению водохранилищ естественного стока было установлено, что все они заполнены полностью. В связи с этим, пока нет острой необходимости в срочном порядке опреснять морские воды. Никаноров сообщил, что за пару лет была проделана масштабная работа по обнаружению источников подземных вод на полуострове, на основе которых сейчас бурят скважины для забора воды. Гидрогеологи утверждают, что данных запасов достаточно для обеспечения наиболее засушливых регионов, в добавок к тем запасам, которые находятся в водохранилище.Напомним, что из-за перекрытия в 2014 году Северо-Крымского канала серьезные проблемы с водообеспечением пресной водой возникли в Феодосийско-Судакском регионе, Керче и Ленинском районе. В этом году жители северных регионов начали жаловаться на сильную минерализацию воды и указывали на необходимость срочной ее очистки...