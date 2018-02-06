Специалисты в Ленинградской области проверят черный снег под Выборгом

Специалисты в Ленинградской области проверят черный снег, который недавно выпал в деревне под Выборгом.Сотрудники комитета государственного экологического надзора Ленинградской области проверят информацию из социальных сетей, согласно которой деревню Гаврилово недавно покрыл слой черного снега. Представители комитета уже связались с автором сообщения и установили место, где были сделаны фото. На данный момент на место происшествия готовится выехать специальная лаборатория для проведения проверки.Напомним, что недавно женщина из города Выборг, совершая конную прогулку в лесном массиве, сделала несколько фотографий необычного снега около деревни Гаврилово. Горожанку удивил тот факт, что снег был черного цвета. Сделанные снимки она опубликовала в социальных сетях.Местные жители в комментариях предположили, что темные осадки являются следствием работы щебеночного завода, который расположен недалеко от населенного пункта...