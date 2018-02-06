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Социум

Специалисты в Ленинградской области проверят черный снег под Выборгом

Специалисты в Ленинградской области проверят черный снег, который недавно выпал в деревне под Выборгом.
Специалисты в Ленинградской области проверят черный снег под Выборгом


Сотрудники комитета государственного экологического надзора Ленинградской области проверят информацию из социальных сетей, согласно которой деревню Гаврилово недавно покрыл слой черного снега. Представители комитета уже связались с автором сообщения и установили место, где были сделаны фото. На данный момент на место происшествия готовится выехать специальная лаборатория для проведения проверки.
Напомним, что недавно женщина из города Выборг, совершая конную прогулку в лесном массиве, сделала несколько фотографий необычного снега около деревни Гаврилово. Горожанку удивил тот факт, что снег был черного цвета. Сделанные снимки она опубликовала в социальных сетях.
Местные жители в комментариях предположили, что темные осадки являются следствием работы щебеночного завода, который расположен недалеко от населенного пункта...

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