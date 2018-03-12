Доказательства будут: Геращенко рассказал, что ждет новых улик по делу Рубана

С высокой степенью вероятности существуют видео- или аудиозаписи, доказывающие вину Надежды Савченко по делу Рубана, заявил народный депутат Антон Геращенко.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на zn.ua.
"Я допускаю, что они будут опубликованы. Дальше мы должны работать по процедуре рассмотрения снятия депутатской неприкосновенности. Надежде Савченко будет дано две недели на дачу объяснений, после чего будет проведено соответствующее голосование", - сказал Геращенко.
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Народный депутат добавил, что Савченко необходимо самой принять решение о возвращении в Украину и определиться с тем, готова ли она предстать перед судом...