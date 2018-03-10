| | Р РѕР±РѕС‚ РїРѕР±РёР» РІСЃРµ СЂРµРєРѕСЂРґС‹ РїРѕ СЃР±РѕСЂРєРµ РєСѓР±РёРєР° Р СѓР±РёРєР°
Наука

Р РѕР±РѕС‚ РїРѕР±РёР» РІСЃРµ СЂРµРєРѕСЂРґС‹ РїРѕ СЃР±РѕСЂРєРµ РєСѓР±РёРєР° Р СѓР±РёРєР°

Р’ РЎРЁРђ СЌРєСЃРїРµСЂС‚С‹ РёР·РіРѕС‚РѕРІРёР»Рё СЂРѕР±РѕС‚Р°, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РїРѕР±РёР» РІСЃРµ СЂРµРєРѕСЂРґС‹ РїРѕ СЃРєРѕСЂРѕСЃС‚Рё СЃР±РѕСЂРєРё РєСѓР±РёРєР° Р СѓР±РёРєР°.
Р РѕР±РѕС‚ РїРѕР±РёР» РІСЃРµ СЂРµРєРѕСЂРґС‹ РїРѕ СЃР±РѕСЂРєРµ РєСѓР±РёРєР° Р СѓР±РёРєР°

РЎРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚С‹ РЎРЁРђ СЃРѕР·РґР°Р»Рё В«СѓРјРЅРѕРіРѕВ» СЂРѕР±РѕС‚Р°, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ СЂР°СЃРїРѕР·РЅР°РµС‚ С†РІРµС‚Р° Рё РѕРїС‚РёРјР°Р»СЊРЅРѕ Р±С‹СЃС‚СЂРѕ СЂРµС€Р°РµС‚, РєСѓРґР° РёС… РЅСѓР¶РЅРѕ РїСЂР°РІРёР»СЊРЅРѕ СЂР°Р·РјРµСЃС‚РёС‚СЊ. Р’ СЂРѕР±РѕС‚Рµ СЃРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚С‹ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёР»Рё РІРёРґРµРѕРєР°РјРµСЂСѓ PlayStation 3 Eye, СЃ РїРѕРјРѕС‰СЊСЋ РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ РѕРЅ Рё СЂР°СЃРїРѕР·РЅР°РµС‚ С†РІРµС‚РѕРІСѓСЋ РіР°РјРјСѓ, Р° С‚Р°РєР¶Рµ Р±С‹Р» РѕСЃРЅР°С‰РµРЅ СѓР»СЊС‚СЂР°Р»РµРіРєРёРј РґРІРёРіР°С‚РµР»РµРј СЃ РІС‹СЃРѕРєРёРј РєСЂСѓС‚СЏС‰РёРј РјРѕРјРµРЅС‚РѕРј Рё СЃРїРµС†РёР°Р»СЊРЅС‹Рј РєРѕРЅС‚СЂРѕР»РµСЂРѕРј. Р­С‚РѕС‚ СЂРѕР±РѕС‚ СЃР»РѕР¶РёР» РєСѓР±РёРє Р СѓР±РёРє СЃРѕ СЃРєРѕСЂРѕСЃС‚СЊСЋ 0,38 СЃРµРєСѓРЅРґС‹, С‡С‚Рѕ РїРѕР±РёР»Рѕ РЅРѕРІС‹Р№ СЂРµРєРѕСЂРґ РїРѕ РµРіРѕ СЃР±РѕСЂРєРµ.

РћС‚РјРµС‚РёРј, С‡С‚Рѕ СЃР°РјС‹Рј СЃР»РѕР¶РЅС‹Рј РІ СЃРѕР·РґР°РЅРёРё СЌС‚РѕРіРѕ СЂРѕР±РѕС‚Р°, СЃРѕ СЃР»РѕРІ СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚С‡РёРєРѕРІ, СЃС‚Р°Р»Рѕ СЂР°Р·Р»РёС‡РёРµ С†РІРµС‚РѕРІРѕР№ РіР°РјРјС‹. Р”Р»СЏ С‚РѕРіРѕ, С‡С‚Рѕ Р±С‹ СЂРѕР±РѕС‚ СЃРјРѕРі СЂР°Р·Р»РёС‡Р°С‚СЊ С†РІРµС‚Р°, СЌРєСЃРїРµСЂС‚Р°Рј РїСЂРёС€Р»РѕСЃСЊ РёР·СЂСЏРґРЅРѕ РїРѕС‚СЂСѓРґРёС‚СЃСЏ РЅРµ РѕРґРёРЅ РјРµСЃСЏС†.
РџРµР»Р°РіРµСЏ Р›РµР±РµРґРёРЅСЃРєР°СЏ...[/media]

Еще по теме

Р’ РЎРµС‚Рё РїРѕРєР°Р·Р°Р»Рё РІРёРґРµРѕ СЃ РїРѕСЃР»РµРґСЃС‚РІРёСЏРјРё В«Р·Р ...

Р’ РЎРµС‚Рё РїРѕРєР°Р·Р°Р»Рё РІРёРґРµРѕ СЃ РїРѕСЃР»РµРґСЃС‚РІРёСЏРјРё В«Р·Р ...

10-03-2018, 15:25
Читать
РђРјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёР№ СЂРѕР±РѕС‚ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёР» СЂРµРєРѕСЂРґ РїРѕ СЃ ...

РђРјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёР№ СЂРѕР±РѕС‚ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёР» СЂРµРєРѕСЂРґ РїРѕ СЃ ...

10-03-2018, 03:05
Читать
РРЅР¶РµРЅРµСЂС‹ СЃРѕР·РґР°Р»Рё РїРѕР»Р·Р°СЋС‰РµРіРѕ СЂРѕР±РѕС‚Р° СЃРѕ Р·Рј ...

РРЅР¶РµРЅРµСЂС‹ СЃРѕР·РґР°Р»Рё РїРѕР»Р·Р°СЋС‰РµРіРѕ СЂРѕР±РѕС‚Р° СЃРѕ Р·Рј ...

22-02-2018, 09:15
Читать
Р’ РїСЂРѕРґР°Р¶Рµ РїРѕСЏРІРёР»СЃСЏ РЅРѕРІС‹Р№ СѓР»СѓС‡С€РµРЅРЅС‹Р№ СЂРѕР±Рѕ ...

Р’ РїСЂРѕРґР°Р¶Рµ РїРѕСЏРІРёР»СЃСЏ РЅРѕРІС‹Р№ СѓР»СѓС‡С€РµРЅРЅС‹Р№ СЂРѕР±Рѕ ...

15-01-2018, 20:40
Читать
SEAT РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёР» С…СЌС‚С‡Р±РµРє Leon Christobel СЃРѕ РІСЃС‚СЂРѕРµР ...

SEAT РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёР» С…СЌС‚С‡Р±РµРє Leon Christobel СЃРѕ РІСЃС‚СЂРѕРµР ...

17-11-2017, 06:20
Читать
Р¦РµРЅР° РЅР° iPhone 7 Plus РІ РїСЂРµРґРґРІРµСЂРёРё РІС‹С…РѕРґР° РЅРѕРІРѕР№ ...

Р¦РµРЅР° РЅР° iPhone 7 Plus РІ РїСЂРµРґРґРІРµСЂРёРё РІС‹С…РѕРґР° РЅРѕРІРѕР№ ...

14-08-2017, 11:45
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail