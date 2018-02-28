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Социум

Долги ЖКХ приморцам помогут закрыть власти

Долги ЖКХ приморцам помогут закрыть власти
Почти 45 тысяч приморцев смогли компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги с помощью субсидий. С начала года на эти цели краевой бюджет направил более 220 миллионов рублей, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.«Эта мера социальной поддержки — одна из популярных у жителей края. Поэтому мы запланировали на нее почти миллиард рублей», — информирует вице-губернатор края Павел Серебряков.В краевом департаменте труда и социального развития подтверждают: субсидия помогает снизить коммунальные платежи всем, у кого расходы на них превышают установленные федеральным законодательством 22% семейного дохода.Михаил Грач...

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