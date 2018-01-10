| | Во Владивостоке отключения света ожидаются в 57 домах
Социум

Во Владивостоке отключения света ожидаются в 57 домах

Во Владивостоке отключения света ожидаются в 57 домах
Во Владивостоке 14 марта сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 57 домах города.Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8.Пушкинская ул., 38; Светланская ул., 113, 115, 117, 119, 121; Анны Щетининой ул., 30, 32, 36, 38, 34; Бородинская ул., 11, 13, 15, 17, 19, 9; Восточная 2-я ул., 11, 14, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 34, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Восьмая ул., 21, 25, 9, 7; Ключ 4-й ул., 10, 12, 19, 21, 18, 16, 14, 25, 98; Кутузова ул., 10; Виноградная ул., 23, 25; Федеративная ул., 1;Пологая ул., 22, 24, 26;Фонтанная ул., 15, 17...

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