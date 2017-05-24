От чего жители Молдовы приходят в ужас

Такого мнения придерживается 77% опрошенных. По данным социологического исследования, 18% респондентов уверены в обратном. Не знают, что ответить на вопрос или вовсе отказались отвечать 5%.Кроме того, опрос показал, что экономической ситуацией в стране категорически недовольны 43% респондентов, а 39% не очень довольны. Что касается уровня жизни, то неприемлемым его назвали 55% респондентов.Согласно исследованию, 34,5% респондентов считают, что основная проблема, с которой сталкиваются жители республики, — это низкие зарплаты и пенсии. В тройку самых серьезных проблем, по мнению опрошенных, вошли безработица и коррупция. Своеобразный топ-5 завершает высокий уровень бедности и плохие дороги.Также жителей Молдовы беспокоит продолжающаяся миграция населения, экономический кризис, некомпетентное управление, высокие цены, дорогие медицинские услуги, отсутствие социальной помощи и так далее...