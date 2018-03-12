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Меркель прокомментировала отравление бывшего российского разведчика

Меркель прокомментировала отравление бывшего российского разведчика
Канцлер Германии возложила ответственность на Россию.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Россию ответить на законные вопросы британского правительства относительно отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Меркель, Штеффен Зайберт, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на 112 канал.

"Канцлер решительно осудила это нападение, она всерьез воспринимает оценку британского правительства по вопросу об ответственности России за это нападение. Теперь Россия должна ответить на законные вопросы британского правительства", - отметил Зайберт.

Ранее, в понедельник, премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна Россия. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше.

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В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России...

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