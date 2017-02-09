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Эйфелеву башню собираются перекрасить в красный цвет

Эйфелеву башню собираются перекрасить в красный цвет
Главной достопримечательности Парижа могут вернуть первоначальный цвет.

Власти Парижа совместно с министерством культуры Франции рассматривают вариант покраски Эйфелевой башни в красный цвет, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Буквы.

Отмечается, что красный — первоначальный цвет башни, в который ее покрасили по задумке архитектора Густава Эйфеля. После этого монумент перекрашивали в желтый, горчичный и охряный цвета.

"Мы переоткроем и возродим старые цвета, восстановив ее прежний вид. Это даст некоторую пищу для размышлений о том, стоит ли добавлять что-то к нынешнему оттенку", — считает эксперт.

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Отмечается, что за 129 лет она была перекрашена 19 раз. Окончательное решение по смене цвета еще не принято...

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