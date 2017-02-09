Эйфелеву башню собираются перекрасить в красный цвет

Главной достопримечательности Парижа могут вернуть первоначальный цвет.
Власти Парижа совместно с министерством культуры Франции рассматривают вариант покраски Эйфелевой башни в красный цвет, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Буквы.
Отмечается, что красный — первоначальный цвет башни, в который ее покрасили по задумке архитектора Густава Эйфеля. После этого монумент перекрашивали в желтый, горчичный и охряный цвета.
"Мы переоткроем и возродим старые цвета, восстановив ее прежний вид. Это даст некоторую пищу для размышлений о том, стоит ли добавлять что-то к нынешнему оттенку", — считает эксперт.
Читайте также: В Греции украинца приговорили к 180 годам заключения
Отмечается, что за 129 лет она была перекрашена 19 раз. Окончательное решение по смене цвета еще не принято...