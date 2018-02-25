Финский молочный завод Valio запретил своим поставщикам использовать соевую муку в кормлении животных

сегодня в 07:13Финский молочный завод Valio запретил своим поставщикам использовать сою в кормах для животных с 1 марта 2018 года. Это касается КРС - коров и телят . Период конверсии для фермеров составляет один год.Компания сообщает, что воздействие сои на окружающую среду не является положительным, и считает наиболее лучшей альтернативой соевым бобам рапс, который обеспечивает оптимальный баланс питательных веществ для молочных коров.(Источник: Topagrar.com)...