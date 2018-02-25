| | Финский молочный завод Valio запретил своим поставщикам использовать соевую муку в кормлении животных
Экономика

Финский молочный завод Valio запретил своим поставщикам использовать соевую муку в кормлении животных

Финский молочный завод Valio запретил своим поставщикам использовать соевую муку в кормлении животных



сегодня в 07:13
И назвал лучшую альтернативу соевым бобам Финский молочный завод Valio запретил своим поставщикам использовать сою в кормах для животных с 1 марта 2018 года. Это касается КРС - коров и телят . Период конверсии для фермеров составляет один год.
Компания сообщает, что воздействие сои на окружающую среду не является положительным, и считает наиболее лучшей альтернативой соевым бобам рапс, который обеспечивает оптимальный баланс питательных веществ для молочных коров.
(Источник: Topagrar.com)...

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