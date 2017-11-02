Эксперт рассказал, как острая пища влияет на организм

Жгучий перец и другие острые специи могут не только способствовать снижению веса, но и уменьшать тягу к чрезмерному употреблению соли, что благотворно влияет на сердце и сосуды, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Факты.
«Недавно наши коллеги обнаружили, что небольшие количества капсаицина, жгучего вещества перца, усиливают вкус соли. Мы проверили, влияет ли этот эффект на то, как много соли потребляет тот или иной человек», — рассказывает Чжимин Чжу (Zhiming Zhu) из Третьего военно-медицинского университета Китая в Чунцине.
Острая пища давно считалась бесполезной и даже вредной для желудка и прочих органов пищеварения, однако в последние годы ученые обнаружили, что красный перец и многие другие специи имеют массу плюсов. К примеру, два года назад биологи выяснили, что острая пища заставляет жировую ткань сжигать, а не запасать калории, ускоряет метаболизм и снижает общий уровень воспалений.
Чжу и его коллеги раскрыли еще одно положительное качество острой пищи, наблюдая за примерно шестью сотнями добровольцев, согласившихся некоторое время питаться очень острой пищей.
Эти наблюдения привели к двум интересным результатам. Во-первых, выяснилось, что употребление острой пищи понижало давление в кровеносных сосудах на 8,5 миллиметров ртутного столба. Это оказалось связано с тем, что добровольцы начали есть заметно меньше соли.
Почему жгучий перец усиливает вкус соли? Как объясняют ученые, центры соленого и острого вкуса в мозге находятся рядом и частично накладываются друг на друга. Поэтому включение центра острого вкуса усиливает работу клеток, отвечающих за распознавание соленостей, и пища кажется более соленой, чем на самом деле.
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Китайская кухня, как признает Чжу, — одна из самых острых в мире, и пока непонятно, будут ли вести себя аналогичным образом люди из Европы или США. В ближайшее время ученые планируют провести дополнительные исследования, которые, как они надеются, дадут ответ на этот вопрос...