Тиллерсон озвучил тревожный прогноз для России

среда, 14 марта 2018, 04:59Поделитьсяпереглянути новину українськоюУволенный с должности государственного секретаря США Рекс Тиллерсон во время своей прощальной речи заявил, что если Россия и дальше будет проводить нынешнюю политику, то это приведет к ее еще большей изоляции в мировом обществе.Об этом сообщает BBC."Если Россия продолжит свою нынешнюю политику, очевидно, что это приведет к большей изоляции. А это не отвечает ничьим интересам", - сказал он.По его словам, на данный момент поведение и действия российского правительства вызывают крайнюю настороженность."Много усилий придется еще приложить для ответа на поведение и действия со стороны российского правительства, которые вызывают тревогу", - сказал он.Как сообщал "Апостроф", ранее Трамп назвал причину увольнения Тиллерсона...