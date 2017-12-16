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Тиллерсон озвучил тревожный прогноз для России

среда, 14 марта 2018, 04:59
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Уволенный с должности государственного секретаря США Рекс Тиллерсон во время своей прощальной речи заявил, что если Россия и дальше будет проводить нынешнюю политику, то это приведет к ее еще большей изоляции в мировом обществе.
Об этом сообщает BBC.
"Если Россия продолжит свою нынешнюю политику, очевидно, что это приведет к большей изоляции. А это не отвечает ничьим интересам", - сказал он.
По его словам, на данный момент поведение и действия российского правительства вызывают крайнюю настороженность.
"Много усилий придется еще приложить для ответа на поведение и действия со стороны российского правительства, которые вызывают тревогу", - сказал он.
Как сообщал "Апостроф", ранее Трамп назвал причину увольнения Тиллерсона...

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