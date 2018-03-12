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Громкое убийство журналиста в Словакии: стало известно о повторном задержании подозреваемого

среда, 14 марта 2018, 04:07
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Словацкая полиция во вторник, 13 марта, повторно арестовала итальянского предпринимателя Антонино Вадалу, который подозревается в убийстве журналиста-расследователя издания Aktuality Яна Куцяка и его девушки.
Об этом сообщает Aktuality.
"Вадалу задержали на основе европейского ордера на арест, выданного итальянским судом в Венеции, во вторник утром в городе Михаловце", - пишет издание.
На данный момент у прокурора имеются 48 часов, чтобы принять решение о следующих шагах в ходе судебного разбирательства над Вадалу.
В тоже время, Италия просит Словакию выдать Вадалу в связи с его причастностью к обороту наркотиков. Он и его соратники подозреваются в доставке в города Европы сотни килограммов кокаина.
Как сообщал Апостроф ранее, Вадалу уже задерживали 1 марта, но вскоре освободили...

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