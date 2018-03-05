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Дагестанские школьники освистали Путина: опубликовано видео

среда, 14 марта 2018, 03:36
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Во время визита президента России Владимира Путина в Дагестан местные школьники встретили его неодобрительным свистом и просьбами быстрее покинуть Махачкалу.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
На кадрах видно, как в тот момент, когда Путин уже садился в машину своего кортежа, в который входили около двадцати автомобилей, помимо аплодисментов слышно, как местные подростки кричат в адрес Путина довольно нелицеприятные вещи.
"До свидания, давай уезжай отсюда! До свидания, не нужен ты нам!" – говорили они.
Последний раз президент России был в Дагестане в 2008 году. Тогда он посетил воинские части на территории республики.
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, чего ждать после 18 марта от Кремля, в частности, в войне, которую РФ ведет против Украины...

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