Дагестанские школьники освистали Путина: опубликовано видео

среда, 14 марта 2018, 03:36Поделитьсяпереглянути новину українськоюВо время визита президента России Владимира Путина в Дагестан местные школьники встретили его неодобрительным свистом и просьбами быстрее покинуть Махачкалу.Соответствующее видео опубликовано в YouTube.На кадрах видно, как в тот момент, когда Путин уже садился в машину своего кортежа, в который входили около двадцати автомобилей, помимо аплодисментов слышно, как местные подростки кричат в адрес Путина довольно нелицеприятные вещи."До свидания, давай уезжай отсюда! До свидания, не нужен ты нам!" – говорили они.Последний раз президент России был в Дагестане в 2008 году. Тогда он посетил воинские части на территории республики.Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, чего ждать после 18 марта от Кремля, в частности, в войне, которую РФ ведет против Украины...