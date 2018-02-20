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События

Пользователи мессенджера Telegram подали в суд на ФСБ

Пользователи мессенджера Telegram подали в суд на ФСБ
Требуемая компенсация составляет 800 тысяч рублей.

Юристы общественной организации "Роскомсвобода" от имени 35 пользователей мессенджера Telegram подали в Мещанский суд Москвы коллективный иск против Федеральной службы безопасности РФ, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Гордон.

Представитель "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян напомнил, что спецслужба настаивает на предоставлении ключей для расшифровки сообщений в Telegram. По его словам, такие действия "нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки".

В октябре 2017 года Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей ($13,9 тыс.) за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении доступа к личным данным граждан.

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Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Аудитория соцсети превышает 100 млн человек, из них около 10 млн – жители РФ...

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