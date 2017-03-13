| | Кербер стала соперницей Касаткиной по 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Спорт

Кербер стала соперницей Касаткиной по 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

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