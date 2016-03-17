| | Касаткина обыграла Возняцки в Индиан-Уэллсе
Спорт

Касаткина обыграла Возняцки в Индиан-Уэллсе

Еще по теме

Касаткина проиграла Плишковой в Индиан-Уэллсе

Касаткина проиграла Плишковой в Индиан-Уэллсе

17-03-2016, 22:29
Читать
Касаткина — в четвертьфинале Индиан-Уэллса

Касаткина — в четвертьфинале Индиан-Уэллса

16-03-2016, 07:08
Читать
Касаткина одолела Пуиг в Индиан-Уэллсе

Касаткина одолела Пуиг в Индиан-Уэллсе

15-03-2016, 07:31
Читать
Иванович обыграла Джорджи в Индиан-Уэллсе

Иванович обыграла Джорджи в Индиан-Уэллсе

13-03-2016, 11:49
Читать
Касаткина преодолела второй круг в Индиан-Уэллсе

Касаткина преодолела второй круг в Индиан-Уэллсе

13-03-2016, 07:33
Читать
Гаспарян и Касаткина – во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Гаспарян и Касаткина – во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

11-03-2016, 07:22
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail