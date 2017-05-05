На 77-м году жизни скончался знаменитый физик Стивен Хокинг

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
РўСЂР°РјРї РїРѕРІРµРґР°Р» Рѕ СЃРѕР·РґР°РЅРёРё РљРѕСЃРјРёС‡РµСЃРєРёС… СЃРёР» РЎРЁРђ
Р¤Р°Р»СЊС€РёРІРѕРµ РІРёРґРµРѕ СЃ РџСѓС‚РёРЅС‹Рј РјРѕР¶РµС‚ СЃС‚Р°С‚СЊ РїСЂРёС‡РёРЅРѕР№ СЏРґРµСЂРЅРѕР№ РІРѕР№РЅС‹
РўСЂР°РјРї РІС‹РЅСѓРґРёР» РўРёР»Р»РµСЂСЃРѕРЅР° СЃСЉРµСЃС‚СЊ Р·Р°РІСЏРґС€РёР№ СЃР°Р»Р°С‚
РќР° Р’С‚РѕСЂС‡РµСЂРјРµС‚Рµ Рё РЅРµ Р±РѕР»СЊС€Рµ СЃС‚Р°: РІ Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР±СѓСЂРіРµ РІРІРѕРґРёС‚СЃСЏ РѕСЃРѕР±С‹Р№ РїРѕСЂСЏРґРѕРє РїСЂРѕРІРµРґРµРЅРёСЏ РјРёС‚РёРЅРіРѕРІ
Новые правила: стало известно, как в Украине можно похоронить родственника без санкции суда
Экономика
РЎ РЅРµРґРѕСЃС‚СЂРѕРµРЅРЅРѕР№ С‚РµР»РµР±Р°С€РЅРё СЃРЅСЏР»Рё Р·Р°С‰РёС‚РЅСѓСЋ СЃРµС‚РєСѓ
РљСЂС‹РјСЃРєРёРј СЃРµР»СЏРЅР°Рј РїРѕРјРѕРіСѓС‚ СЂРµС€РёС‚СЊ РїСЂРѕР±Р»РµРјСѓ РіР°Р·РёС„РёРєР°С†РёРё
Р’ РљСЂС‹РјСѓ Р±СѓРґСѓС‚ РґРѕР±С‹РІР°С‚СЊ РїРёС‚СЊРµРІСѓСЋ РІРѕРґСѓ РёР· РІРѕР·РґСѓС…Р°
Р¦РЎР РљСѓРґСЂРёРЅР° РїСЂРµРґР»Р°РіР°РµС‚ Р»РёРєРІРёРґРёСЂРѕРІР°С‚СЊ РІ Р РѕСЃСЃРёРё РІР°Р»СЋС‚РЅС‹Р№ РєРѕРЅС‚СЂРѕР»СЊ
РР· РЈРєСЂР°РёРЅС‹ СЃРґРµР»Р°Р»Рё В«Р±Р°РЅР°РЅРѕРІСѓСЋ СЂРµСЃРїСѓР±Р»РёРєСѓВ»
События
В Омской области мужчина ошпарил бывшую сожительницу кипятком
Умер известный физик Стивен Хокинг
В Бельгии за рекордную сумму продали огромный алмаз
В Саратове пьяная женщина замёрзла насмерть в сугробе у своего же дома
Трамп планирует создать Космические войска
Социум
Минобрнауки решит проблему очередей в ясли за два года - Русская планета
В Японии нашли клад в сотни тысяч монет - Русская планета
Американец получил 45 лет тюрьмы за подготовку теракта - Русская планета
Россияне завоевали шестое золото на Паралимпиаде-2018 - Русская планета
Молдавского политика осудили за шпионаж в пользу России - Русская планета
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Харьковчанка завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде-2018
НХЛ. Три передачи Кучерова, провал Василевского
Касаткина обыграла Возняцки в Индиан-Уэллсе
Лопес сломил сопротивление Сока в Индиан-Уэллсе
Кербер стала соперницей Касаткиной по 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Шоу-Биз
Дайнеко задумалась о втором ребенке
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Табакова
Актриса Екатерина Рокотова чуть не осталась без прав
Джиджи Хадид порвала с Зейном Маликом
Зачем нужен гипноз
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Р§С‚РѕР±С‹ СЃРІРµСЂРґР»РѕРІС‡Р°РЅРµ РЅРµ РїСЃРёС…РѕРІР°Р»Рё РїСЂРё Р·Р°РіСЂСѓР·РєРµ РІРёРґРµРѕ, СЃРІСЏР·РёСЃС‚С‹ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёР»Рё РґРѕРїРѕР»РЅРёС‚РµР»СЊРЅС‹Рµ 4G-СЃС‚Р°РЅС†РёРё
Китайский телескоп FAST обнаружил 11 новых пульсаров
Скончался британский физик-теоретик Стивен Хокинг
Ученые: В Японии найден самый крупный денежный клад
Правительство РФ раздумывает над созданием единого ракетно-космического холдинга
Авто
Общий успех — компания Continental выплатит премии всем сотрудникам по всему миру
Р’ Р РѕСЃСЃРёСЋ РїСЂРёРІРµР·Р»Рё СЃР°РјС‹Р№ РґРѕСЂРѕРіРѕР№ Mercedes-Maybach Р·Р° 28 РјР»РЅ СЂСѓР±Р»РµР№
Hyundai РІ 2021 РіРѕРґСѓ РїРѕСЃС‚СЂРѕРёС‚ РІ Р РѕСЃСЃРёРё Р·Р°РІРѕРґ РїРѕ РІС‹РїСѓСЃРєСѓ РґРІРёРіР°С‚РµР»РµР№
Volkswagen СЃРЅРёРјР°РµС‚ СЃ РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЃС‚РІР° Р»РµРіРµРЅРґР°СЂРЅРѕРіРѕ В«Р–СѓРєР°В» Beetle
Range Rover Sport SVR РѕРєР°Р·Р°Р»СЃСЏ Р±С‹СЃС‚СЂРµРµ СЃСѓРїРµСЂРєР°СЂР° Ferrari 458 Italia
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Харьковчанка завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде-2018
Спорт
Сегодня, 10:20
НХЛ. Три передачи Кучерова, провал Василевского
Спорт
Сегодня, 10:16
Минобрнауки решит проблему очередей в ясли за два года - Русская планета
Социум
Сегодня, 10:11
В Японии нашли клад в сотни тысяч монет - Русская планета
Социум
Сегодня, 10:11
Американец получил 45 лет тюрьмы за подготовку теракта - Русская планета
Социум
Сегодня, 10:11
Киевские Ведомости
|
Шоу-Биз и культура
| На 77-м году жизни скончался знаменитый физик Стивен Хокинг
Шоу-Биз и культура
На 77-м году жизни скончался знаменитый физик Стивен Хокинг
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2018-03/skonchalsya-britanskiy-fizik-teoretik-stiven-hoking_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Скончался британский физик-теоретик Стивен Хокинг
Сегодня, 07:57
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Легендарный ученый указал на опасность исчезновения человечества и назвал с ...
5-05-2017, 16:45
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Хокинг собирается лететь в космос
20-03-2017, 05:08
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Стивен Хокинг обозначил актуальную проблему человечества - Русская планета
30-11-2016, 16:19
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Стивен Хокинг рассказал о конце света
16-11-2016, 12:58
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-09/fizik-stiven-hoking-predstavil-prilozhenie-apple-o-vselennoy_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Физик Стивен Хокинг представил приложение Apple о Вселенной
16-09-2016, 14:53
Читать
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 09:17
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/11.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/11.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail