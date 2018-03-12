| | Тейлор Свифт обвинили в плагиате рекламы Kenzo: клип "Delicate" (ВИДЕО)
Шоу-Биз и культура

Тейлор Свифт обвинили в плагиате рекламы Kenzo: клип "Delicate" (ВИДЕО)

Еще по теме

Тейлор Свифт примерила образ невидимки в своем новом клипе на песню

Тейлор Свифт примерила образ невидимки в своем новом клипе на песню "Delic ...

12-03-2018, 22:50
Читать
Тейлор Свифт стала обладательницей необычного рекорда

Тейлор Свифт стала обладательницей необычного рекорда

30-08-2017, 01:55
Читать
Новый клип Тейлор Свифт (Taylor Swift) - Look What You Made Me Do

Новый клип Тейлор Свифт (Taylor Swift) - Look What You Made Me Do

29-08-2017, 01:20
Читать
Канье Уэст снял клип с обнаженной Рианной, Тейлор Свифт и собственной женой

Канье Уэст снял клип с обнаженной Рианной, Тейлор Свифт и собственной женой

27-06-2016, 07:42
Читать
Тейлор Свифт представила сказочный клип Out of the Woods

Тейлор Свифт представила сказочный клип Out of the Woods

2-01-2016, 22:15
Читать
Видеоклип Тейлор Свифт установил рекорд

Видеоклип Тейлор Свифт установил рекорд

10-07-2015, 01:43
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail