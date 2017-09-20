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Социум

Застройщиков Насиковских заподозрили в невыполнении социальных обязательств и обмане киевлян

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