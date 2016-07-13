В Минске стартовали очередные переговоры по Донбассу

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.В «ДНР» утверждают, что «началась встреча экономической подгруппы, подгруппа по гуманитарным вопросам приступила к переговорам в Минске. Кроме того, подгруппа по безопасности приступила к переговорам. На повестку заседания вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня, а также реализация соглашений о разведении сил и средств».В «ЛНР» заявляют, что «рабочие группы по экономике и гуманитарным вопросам приступили к работе»...