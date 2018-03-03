Ограничение передвижения транспорта в Станице Луганской: подробности

В Станицу Луганскую решили не пускать «нерегулярных» перевозчиков. Данное распоряжение (№703 «Об ограничение передвижения транспортных средств, кроме регулярного транспорта на территорию Станицы Луганской») подписал глава Луганской областной военно-гражданской администрации от 28.09.2017 года. Это, как утверждают чиновники, связано с рекомендациями Антитеррористического центра и штаба АТО. Вступило данное распоряжение в силу только с марта 2018 года.«Распоряжение вступает в силу с 1 марта 2018 года. До этого времени мы вели со всеми перевозчиками разъяснительную работу. В результате этой деятельности было выявлено, что основная масса перевозчиков дублируют регулярные маршруты, маскируя их под нерегулярные маршруты и под режим такси. Машины, работающие в режиме такси, это легковые автомобили, которые в техпаспорте зарегистрированы как легковые автомобили. Это 8 +1. К сожалению, часто выявляются нарушения, потому что во всех этих маршрутках есть дополнительное место, которое называется место отдыха водителя. По закону, там недолжно быть никого кроме самого водителя и его личных вещей. При проверках было выявлено, что там всегда находится по четыре человека. Соответственно это транспортное средство уже является не легковым автомобилем, а автобусом. Это считается безлицензионной деятельностью. Также многие маршрутки маскируются под нерегулярные перевозки. И для того, чтобы привести это все в законное русло и было принято данное распоряжение», - сообщил директор Департамента регионального развития, промышленности, инфраструктуры и энергосбережения облгосадминистрации Сергей Шелест.Вопрос, почему распоряжение вступило в силу только с 1 марта, заинтересовал и юристов.«В разделе первом данного распоряжения написано, что оно вступает в силу с 1 ноября 2017 года и действует до отдельного распоряжения. Почему, с 1 марта оно вступило непонятно. Кроме того, в распоряжении говорится об ограничении движения. И не понятно, что это означает, относительно тоннажа будет действовать ограничение, относительно количества людей или каких-то других показателей. Данный «термин» в ОГА разъяснить не могут. Ограничение – это вилка, то есть устанавливаются правила «от» и «до», фактически запрет на определенных условиях. Однако в распоряжении эти условия не прописаны. То есть фактически, без прописанных условия, дали команду трансбезопасности выполнять данный запрет. И данное распоряжение не может запретить предпринимателю осуществлять предпринимательскую деятельность. Кроме того, говорят относительно ограничения перевозок в режиме такси, при этом никто не объясняет существования «такси» сообщением «Северодонецк-Лисичанск» - «Лисичанск-Северодонецк» от центрального рынка в городе Лисичанске», - заявил представитель общественного совета при ЛОГА, юрист Анатолий Рыжков.Однако в ОГА разъяснили, что действительно, распоряжение вступило в силу с 1 ноября 2017 года. Однако с 1 марта 2018 года началась «отработка». «Мы давали возможность перевозчикам перейти в законное русло. Не ограничивать их в работе, в ведении бизнеса. Однако на сегодня перевозчики показывают, что они привыкли ездить, как хотят и не за что не отвечать», - заявил Шелест. А вот с тем, что в распоряжении не прописаны условия запрета пообещали разобраться, и выписать дополнение к распоряжению.На данный момент ситуация в Станице Луганской обстоит таким образом – людей, желающих попасть в населенный пункт довозят до блокпоста в с. Макарово. Оттуда их забирают рейсовые автобусы и везут на КПВВ.«Мы работаем только с перевозчиками, которые ведут свою деятельность нелегально. Потому что мы это не можем проконтролировать. У людей нет билетов. К нам обращаются с жалобами колоссальное количество официальных перевозчиков, которые продают билеты через автовокзал, платят налоги. В каждом билете указана страховка. То есть пассажир, купивший билет имеет гарантии государства и перевозчика, что в случае непредвиденной ситуации, он сможет получить компенсацию. Плюс официальный перевозчик дает возможность перевозить льготную категория граждан. А перевозчиков-нелегалов, в случае ЧП, найти практически невозможно. Никто не несет ответственности за их деятельность», - заявил Сергей Шелест.В данный момент в Луганской области действует мораторий на проверки. Поэтому, как говорят власти, они лишены права контролировать этот бизнес. «Мы можем только рекомендовать или работать в составе сводной группы. Такие полномочия есть у патрульной полиции и Укртрансбезопасности. Они отрабатывают, выполняют функционал. Но на сегодня они не до конца укомплектованы, есть проблемы со штатом. Поэтому мы вели разъяснительную работу. Мы предлагаем всем перевозчикам поучаствовать в конкурсе без ограничений. Вот представьте, 74 машины работают официально, и 100 машин – непонятного происхождения. Да, они показывают, что у них есть лицензии. Но практика показывает, получив лицензию ФОП, получив лицензию на вид деятельности, он закрывает физлицо и ездит с копией лицензии. В случае возникновения вопросов к этому перевозчику – его нигде нет. Он берет лицензию на такси, а ездит на автобусе в 22 места», - сообщил Шелест.Отметим, что на сегодня через КПВВ Станица Луганская передвигаются в сутки от 7 до 10 тысяч человек. И даже с учетом официально работающих 74 автобусов, этого количества транспорта на всех желающих объективно не хватает. Примечательно и то, что сами же «нелегальные» перевозчики заявляют, о распоряжении узнали не из официальных источников, а уже во время «отработки». Более того, заверяют, все ездят с соответствующими документами и готовы оспаривать распоряжение главы области...