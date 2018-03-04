Умер Стивен Хокинг

В Великобритании на 77-м году жизни умер знаменитый физик Стивен Хокинг.Об этом сообщили представители семьи ученого, передает BBC."Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и экстраординарным человеком, работы и наследие которого будут жить долгие годы", - говорится в заявлении семьи.Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году он окончил Оксфордский университет как бакалавр по математике и физике, а уже в 24 года получил степень доктора философии Кембриджского университета. В 1963 году у него было диагностировано неизлечимое заболевание - боковой амиотрофический склероз.Британский физик был известен своей работой с черными дырами и относительностью и написал несколько научно-популярных книг, в том числе "Краткая история времени". Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности - первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется...