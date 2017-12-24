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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Турчинов рассказал о планах России в 2014 году
Рейтинг Грудинина на сегодня вызывает вопросы
Не надо было обзывать болваном
Язык, который понимают США
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Экономика
В НБУ отчитались о состоянии денежной системы
Нацбанк заменит банкноты монетами
В Украине вдвое увеличился импорт свинины
В Нацбанке объяснили укрепление гривны
В сети рассекретили обновлённый седан Peugeot 408
События
В Японии готовятся казнить террористов «Аум Синрикё»*
В США собака умерла в багажной полке из-за стюардессы
В США продают одежду с именем омского силача Шивлякова
В Германии мужчина нашёл 8 млн евро и отнёс их в полицию
Великобритания обеспечила круглосуточную защиту политэмигрантам из РФ
Социум
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Реорганизация и новое строительство планируются на территории юга Москвы
Сергей Миронов наградил лауреатов литературной премии Справедливой России
Застройщиков Насиковских заподозрили в невыполнении социальных обязательств и обмане киевлян
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Спорт
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Киевские Ведомости
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Какие продукты питания могут навредить здоровью при их чрезмерном употреблении
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Ирина Батталова
Редактор раздела Здоровье
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