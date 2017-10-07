В Калининграде штаб Навального подвергся рейдерскому захвату

Сотрудники штаба оппозиционера Алексея Навального в Калининграде сообщили о рейдерском захвате их рабочего места полицией. В свою очередь, правоохранители заявили об обнаружении на территории штаба «подозрительных предметов».Скандальный инцидент в Калининграде прокомментировал Олег Алексеев, занимающий пост замглавы местного штаба Навального. Рейдерский захват здания оппозиционеров произошел вечером 13 марта. Полицейские приехали на Ленинский проспект, составили протоколы против преступивших закон на забастовке избирателей 28 января активистов, вывели всех сотрудников калининградского штаба Навального на улицу и начали обыск. На полке расположенной в туалете тумбочки силовики нашли «подозрительный предмет», коим оказалась пачка похожих на избирательные бюллетени бумаг. В конце обыска правоохранители арестовали Алексеева и главу оппозиционного штаба Егора Чернюка.Однако самое интересное началось после отъезда полиции. В здание ФБК на Ленинском проспекте ворвались мужчины в спортивной одежде, прикрывшие головы капюшонами. В недружелюбной манере рейдеры захватили штаб Навального в Калининграде, повторно вытолкав его работников на улицу...